أسعار العملات اليوم الجمعة 9-11-2018 فى مصر

كتبت أمنية جلال

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 9-11-2018، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى أمس، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى حرصا على أن يتمكن القارئ من معرفة أسعار مختلف العملات سواء العربية أو الأجنبية مقابل العملة المصرية ومتابعة التغيرات التى تطرأ عليها.

سعر الدولار اليوم فى مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، والذى ارتفع "طفيفا" بقيمة قرشا واحدا فقط عن البنك الأهلى، 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع. استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس الأول الأربعاء، حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى الآن، 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيها للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك مصر، والذى ارتفع "طفيفا" بقيمة قرشا واحدا فقط عن البنك الأهلى، 17.79 جنيها للشراء، و 17.89 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



سعر اليورو الأوروبى اليوم استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 20.30 جنيه للشراء، 20.44 جنيه للبيع.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" سعره 23.33 جنيه للشراء، و 23.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق الأمس بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و 4.78 جنيه للبيع.