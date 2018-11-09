أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-11-2018 فى مصر

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-11-2018 بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 فى مصر حوالى 610 جنيها حتى الآن، عقب انخفاض سعر الذهب عالميا حوالى 5 دولارات لتسجل أوقية الذهب 1219 دولار.



وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 523 جنيه

عيار 21: 610 جنيه

عيار 24 : 699 جنيه

الجنيه الذهب : 4880 جنيه

الأوقية :1219 دولار

أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.

سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل