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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-11-2018 فى مصر

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 09:59 ص
أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-11-2018 فى مصر ذهب - ارشيفية
كتب إسلام سعيد
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تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-11-2018 بقيمة جنيهين ليسجل عيار 21 فى مصر حوالى 610 جنيها حتى الآن، عقب انخفاض سعر الذهب عالميا حوالى 5 دولارات لتسجل أوقية الذهب 1219 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 523 جنيه
 
عيار 21: 610 جنيه
 
عيار 24 : 699 جنيه
 
الجنيه الذهب : 4880 جنيه
 
الأوقية :1219 دولار
 
 
أسعار الذهب فى مصر خدمة مقدمة من اليوم السابع بشكل يومى، مصحوبة باخر تطورات سوق الصاغة سواء محليا أو عالميا.
 
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت البسيط ليختلف من محافظة إلى أخرى أو من تاجر إلى آخر فى حدود جنيه أو جنيهين، لكن مصنعية جرام الذهب تختلف بصورة كبيرة من صائغ إلى آخر حسب الشكل 
 
 
 

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