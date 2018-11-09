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أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9-11-2018

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 12:51 م
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 9-11-2018 حديد وأسمنت
كتب أسماء أمين
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استقرت أسعار الأسمنت والحديد اليوم الجمعة 9-11-2018، حيث بلغ متوسط أسعار البيع للأسمنت ما بين 830 – 1050 جنيها للطن للبيع للمستهلك.
 
وبلغ متوسط سعر الأسمنت مصر بنى سويف 893 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت سيناء 870 جنيها للطن، ووصل سعر شركة صناعات مواد البناء 898 جنيها للطن.
 
وبلغ سعر الشركة العربية للأسمنت 1000 جنيه للطن، وأسمنت جنوب الوادى بلغ سعره 873 جنيها للطن، وبلغ سعر مصر للأسمنت قنا 870 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت بورتلاند طرة 968 جنيها للطن، ووصل سعر أسمنت أسيوط 998 جنيها للطن، تسليم مصنع.
 
كما استقرت أسعار الحديد، حيث بلغ سعر حديد عز 12198 جنيها للطن، ووصل سعر مجموعه بيشاى عند مستوى 12180 جنيها للطن، وسجلت أسعار حديد الجارحى 12100 جنيه للطن تسليم المصنع.
 
وصل سعر مجموعة الجيوشى للصلب عند مستوى 11750 جنيها للطن تسليم المصنع، وبلغ سعر مجموعة حديد المصريين عن 12135 جنيها، وسجل حديد المراكبى سعر 11790 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، هذه الأسعار شاملة الضرائب والرسوم والبالغة 15%.
 
 

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