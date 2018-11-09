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أسرة قتيل الحوامدية تتسلم جثمانه وقاتله يعترف بارتكاب الجريمة

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:53 ص
أسرة قتيل الحوامدية تتسلم جثمانه وقاتله يعترف بارتكاب الجريمة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تسلم أفراد أسرة صاحب محل الهواتف الذى قٌتل على يد عاطل بالحوامدية جثمانه، عقب تنفيذ قرار النيابة بتشريح الجثة، ومن المقرر تشييع جنازته اليوم الجمعة بقرية الشيخ عتمان بالحوامدية.

واعترف المتهم بقتل المجنى عليه وارتكاب الجريمة، بسبب خلافات متعلقة بالجيرة، حيث سدد للضحية طعنة نافذة أسفرت عن مفارقته الحياة، وضبط رجال المباحث السلاح المستخدم فى ارتكاب الحادث.

تلقى العميد عبد الرحمن ابو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، بلاغا يفيد اعتداء عاطل على جاره بسلاح أبيض مما أسفر عن مقتله بالحوامدية.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للرائد محمد ابو لاقاسم رئيس مباحث الحوامدية، أن عاطلا يدعى "سعيد.ق" اعتدى على جاره "عقل.ف" بسلاح أبيض، مما أسفر عن مفارقته الحياة،  وأشارت التحريات الأولية إلى أن خلافات متعلقة بالجيرة وراء ارتكاب المتهم الجريمة.

وبإعداد كمين للمتهم بإشراف العقيد أحمد نجم مفتش المباحث الجنائية تم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.

 


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