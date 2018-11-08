436 مليونا و102 ألف جنيه إيرادات المواقف والساحات و306 مليون مصروفات

كتب محمود حسين

كشف بيان مقدم من الحكومة ممثلة فى وزارة التنمية المحلية إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إيرادات ومصروفات منظومة المواقف والساحات وأماكن انتظار السيارات الرسمية وغير الرسمية (العشوائية).

وتبين من خلال حصر الحكومة للإيرادات والمصروفات بمنظومة المواقف والساحات فى الفترة من 1 يوليو 2017 حتى 31 مايو 2018، والذى حصلت "اليوم السابع" عليه، أن إجمالى الإيرادات خلال تلك الفترة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بلغ 436 مليونا و102 ألفا و200 جنيه، بينما بلغ إجمالى المصروفات 306 مليونا و88 ألفا و423 جنيها.

وجاء محافظة القاهرة كأعلى المحافظات من حيث الإيرادات بمبلغ 105 مليونا و960 ألفا و500 جنيه، ومن حيث المصروفات بمبلغ 48 مليونا و314 ألفا و854 جنيها، بينما جاءت محافظة الوادى الجديد كأقل المحافظات من حيث الإيرادات بـ965 ألفا و777 جنيها، ومن حيث المصروفات بـ575 ألف و241 جنيه.