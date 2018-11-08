19 نوفمبر استئناف شبكة تبادل زوجات شبرا على حكم حبسهما 9 سنوات

كتب كريم صبحى

حددت نيابة أول شبرا الخيمة جلسة 19 نوفمبر، لنظر استئناف شبكة تبادل الزوجات على حكم حبسهم 9 سنوات بتهمة ممارسة الفجور.

كانت محكمة جنح أول شبرا الخيمة، قضت بحبس شبكة لتبادل الزوجات 9 سنوات، بتهمة ممارسة الفجور وإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تدعو للفسق وممارسة الرزيلة.

البداية كانت بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمباحث الآداب، بقيام المتهم "سيد. م" 32 سنة وزوجته "سماح. س"، بإنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، يستقطبا فيها راغبى المتعة للتقابل معهما للاتفاق على إقامة حفل جنس جماعى بتبادل زوجة كل شخص مع الآخر، وقالت المتهمة فى اعترافاتها، إن زوجها أفكاره متحررة، وكان يرغب فى تغيير العلاقة الجنسية بينهما كنوع من الإثارة، مضيفة: "أنا غلطانة ومعرفش عملت كدة إزاى".