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11 جريحا على الأقل فى الهجوم على حانة كاليفورنيا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:34 م
11 جريحا على الأقل فى الهجوم على حانة كاليفورنيا حادث إطلاق النار بكاليفورنيا
أ ف ب
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أدى إطلاق النار الذى استهدف حانة بكاليفورنيا إلى إصابة 11 شخصا على الأقل بجروح، بحسب ما أعلنه مكتب المسؤول الأمنى في المقاطعة.

وأعلن غارو كوردجيان، من مكتب المسؤول الأمنى المحلى فى مقاطعة فنتورا أن عدة مئات من الأشخاص ربما كانوا فى الحانة التى كانت تستضيف فعالية لطلاب الجامعات عندما وقعت حادثة إطلاق النار.

وقال كوردجيان إن الشرطة هرعت بعد تقارير عن إطلاق نار وتعاملت مع مطلق النار. ومن بين الجرحى نائب للمسؤول الأمني المحلى. ووقعت الحادثة في حانة ومطعم بوردرلاين ببلدة ثاوزاند أوكس، الحي الراقي الهادئ في لوس أنجليس.

 

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