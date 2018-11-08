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10 يناير.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث البدرشين الثانية"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:33 م
10 يناير.. الحكم فى إعادة إجراءات محاكمة متهم بـ"أحداث البدرشين الثانية" هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، تأجيل جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم  لاتهامه مع آخرين تم الحكم عليهم  بأحداث العنف التي وقعت بمنطقة البدرشين في ديسمبر من عام 2014، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث البدرشين الثانية"، لـ 10 يناير للحكم.
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.
 
وكانت النيابة العام قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل خارطة الطريق، وحيازة أسلحة نارية.
 
 
 
 
 

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