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وفد الكنيسة الأرثوذكسية يصل القدس لمتابعة مشكلة دير السلطان

الخميس، 08 نوفمبر 2018 04:21 م
وفد الكنيسة الأرثوذكسية يصل القدس لمتابعة مشكلة دير السلطان وفد الكنيسة الأرثوذكسية يصل إلى القدس لمتابعة مشكلة دير السلطان
كتب وائل ربيعى
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وصل إلى مدينة القدس، منذ قليل، الوفد الكنسى الذى أرسله قداسة البابا تواضرس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لمتابعة آخر تطورات الوضع فى مشكلة دير السلطان.
 
وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - فى تصريح له - إنه من المنتظر أن يستقبل السفير المصرى بتل أبيب السفير خالد عزمى، الوفد الكنسى مساء اليوم.
 
كان قداسة البابا تواضروس الثاني قد أوفد الأنبا دانيال أسقف المعادى وسكرتير المجمع المقدس والأنبا بيمن أسقف قوص ونقادة ومنسق العلاقات بين الكنيستين القبطية والإثيوبية والأنبا غبريال أسقف بني سويف والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمهندس كامل ميشيل منسق عام الكنيسة لقضية دير السلطان لمتابعة مشكلة دير السلطان بالقدس والتي ترفض السلطات الإسرائيلية تسليمه للكنيسة القبطية رغم صدور حكم من المحكمة الإسرائيلية العليا لصالح الكنيسة.
 

 


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وفد الكنيسة

القدس

دير السلطان




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