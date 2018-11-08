وفاة الشيخ صلاح نصار إمام وخطيب الجامع الأزهر السابق

كتب لؤى على

توفى منذ قليل، الشيخ صلاح نصار، كبير الأئمة وخطيب الجامع الأزهر الشريف السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لغرفة العناية المركزة أواخر الشهر الماضى ،حيث توفى منذ قليل وستقام صلاة الجنازة غدا الجمعة بمسقط رأسه بميت غمر بمحافظة الدقهلية .

تولى الراحل إمامة الجامع الأزهر الشريف بترشيح من شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، والدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف السابق، حيث عمل إماما وخطيبا للجامع الأزهر الشريف منذ عام 2006 وحتى بلوغه سن المعاش عام 2012، وحظى الراحل بمكانة كبيرة وسط الائمة والدعاة حيث عمل فى مجال الدعوة لنحو 50 عاما.