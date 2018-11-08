وزير الأوقاف ينعى كبير أئمة الأزهر ويوجه بفتح قاعات الوزارة للعزاء دون رسوم

كتب - إسماعيل رفعت

نعى وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة مبروك، الشيخ صلاح نصار أحد كبار علماء الأوقاف وأئمتها، بمزيد من الإيمان والتسليم بقضاء الله وقدره، حيث وافته المنية منذ قليل، سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

وتوجه الوزير، لأسرته بخالص العزاء، موجها بأن يكون العزاء في أى من دور مناسبات الوزارة التي تختارها أسرته، وأن يكون ذلك دون أى رسوم لقاعة العزاء التى يختارونها، تكريما لتاريخ هذا الشيخ الكريم في خدمة الإسلام وخدمة الدعوة.

ويعد الراحل، من أكبر أئمة الوزارة وخطباء الجامع الأزهر، وله تاريخ دعوى مشرف ومشهود له، حيث ترأس أول تكوين نقابى للدعاة والأئمة لمكانته وحب الأئمة له ولتاريخه الكبير.