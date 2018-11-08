وزيرة البيئة تبحث مع سفير بولندا التعاون المشترك

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بميهاو وابيندا سفير بولندا بالقاهرة لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين.

ودعت الوزيرة خلال الاجتماع لدعم المبادرة المصرية العالمية لتشجيع استخدام مناهج النظم الإيكولوجية المستندة إلي الطبيعة للتصدي بشكل متسق لفقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتدهور الأراضي والنظام الايكولوجي والتى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي المزمع عقده نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ، حيث نجحت مصرفى الحصول على دعم كل من مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ومؤتمر وزراء البيئة العرب ومرفق البيئة العالمية وصندوق المناخ الأخضر وعدد من دول العالم.

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وأكدت الوزيرة على دعم مصر لمفاوضات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين حول تغير المناخ الذي سيعقد فى بولندا ديسمبر المقبل.

كما أكد السفير البولندى على دعمه لمصر فى استضافة مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي نوفمبر.

وتطلع الجانبان خلال اللقاء لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى المجالات البيئية ذات الاهتمام المشترك.