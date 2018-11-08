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نيابة عين شمس تكلف بفحص الكيماتين والاسيتون المستخدمين فى تصنيع الاستروكس

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:00 ص
نيابة عين شمس تكلف بفحص الكيماتين والاسيتون المستخدمين فى تصنيع الاستروكس ستروكس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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كلفت نيابة عين شمس الجزئية، خبراء المعمل الكيميائى بفحص كمية من الاستروكس المخدر وزنت 3 كيلو، وكمية من مادة "الكيماتين" وزنت 300 جرام، وكمية من مادة "الأسيتون" المستخدمة فى تصنيع مخدر الاستروكس، وإعداد تقرير فنى بها.

فيما أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة. وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

تعود تفاصيل القضية عندما، تمكن رجال مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط كلا من "أحمد ع إ" 20 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى قضيتين أخرهما " مخدرات "، و"رجب م م" 24 سنة، عاطل، وبحوزتهما كمية من الاستروكس المخدر وزنت 3 كيلو، وكمية من مادة " الكيماتين " وزنت 300 جرام، وكمية من مادة "الأسيتون" المستخدمة فى تصنيع مخدر الاستروكس، مبلغ مالى 700 جنيه، و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التصنيع والإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والهواتف المحمولة، لتسهيل الاتصال بعملائهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق والتى أمرت بما سبق.


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