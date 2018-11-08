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ناجون من هجوم كاليفورنيا حطموا النوافذ للهرب والنجاة بحياتهم

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:10 م
ناجون من هجوم كاليفورنيا حطموا النوافذ للهرب والنجاة بحياتهم ناجون من هجوم كاليفورنيا
كتبت - سالى حسام
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نشرت صحيفة "ديلى ميل" روايات شهود عيان وناجين من هجوم إطلاق النار بالملهى الليلى فى كاليفورنيا.
 
وبحسب الصحيفة قال عدد من شهود العيان إن الملهى الليلى كان فيه بين 100 إلى 130 شخصا وقت وقوع الهجوم.
 
وعند سماع صوت إطلاق النار تدافع رواد الملهى الليلى ذعرا حتى داس بعضهم فوق بعض بينما أنقذ آخرون أنفسهم عبر القفز من النوافذ.
 
بينما اتجه أخرون للالتصاق بالحوائط حتى يبتعدون عن مرمى إطلاق النار.
 
وأشار أحد الشباب إلى أنه وعدد من أصدقائه كانوا يحاولون أولا تأمين الفتيات وحماية أكبر عدد منهن تحت الطاولات.
 
 
وظل الأمر كذلك حتى وصول الشرطة، التى عملت على إطلاق النار بدورها لمواجهة منفذ الهجوم.
 
 
فيما قالت واحدة من رواد الملهى الليلى وتدعى تايلر البالغة من العمر 19 عاما إنها فى البداية لم تكن منتبهة لما يحدث ولكنها استدارت وشاهدت رجلا يطلق النار على عدد من الأشخاص بينما هناك من يصرخ فيها ويطالبها بالانبطاح أرضا بسرعة قبل أن يصل الرصاص لها.
 
وقال أحد شهود العيان ويدعى مات إنه كسر نافذة فى الملهى الليلى بكرسى طاولة البار حتى يسهل عملية الهروب.
 
وأشار بيان الشرطة إلى وجود 11 قتيلا داخل الملهى الليلى بجانب المشتبه فى تنفيذ الهجوم والذى لقى مصرعه برصاص الشرطة، بينما توفى ضابط شرطة فى المستشفى متأثرا بجراحه مما يرفع العدد إلى 12 قتيلا.
 

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