موسكو: منظومة صواريخ "إس 300" قادرة على إسقاط مقاتلات "إف 35" الأمريكية

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قالت مصادر بوزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس إن منظومة صواريخ "إس 300" قادرة على اعتراض أحدث المقاتلات الأمريكية (إف 35) (الشبح) وإسقاطها.

ونقلت قناة (روسيا اليوم )الإخبارية عن تلك المصادر - التى لم تسمها - القول إن هذه الصواريخ مزودة برادارات متطورة تستطيع تحديد الهدف الأكثر خطورة من بين عدة أهداف، وبإمكان مركز القيادة والتحكم تغيير مسارها بعد الانطلاق من المنصة وتحويل وجهتها لإصابة هدف آخر غير الذى أطلقت لاستهدافه.

يشار إلى أن منظومة الصواريخ الروسية (إس 300) تتكون من منصات إطلاق الصواريخ، وعربات الشحن، وعدة أنواع مختلفة من الرادارات الحديثة القادرة على رصد الأهداف من مسافات مختلفة، بالإضافة لمركز القيادة والتحكم لجمع البيانات والمواقع المستهدفة.