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منظمة الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:48 م
منظمة الصحة العالمية تحتفل بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية منظمة الصحة العالمية
كتبت أمل علام
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يحتفل المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بالأسبوع العالمى للتوعية بالمضادات الحيوية في الفترة من 12 حتى 18 نوفمبر 2018، ويصاحب الاحتفال حملة تركز على سوء استعمال المضادات الحيوية التي تُعرِّض الجميع للخطر، وعلى ضرورة طلب المشورة الطبية قبل تناول المضادات الحيوية. وتستهدف هذه الحملة الجمهور، وأرباب المهن الصحية، والحكومات، وقطاعات الأغذية وصحة الحيوان والزراعة، لتوعيتهم بمشكلة مقاومة المضادات الحيوية، والتأكيد على أهمية الاستعمال المسئول للمضادات الحيوية.

ويبدأ الاحتفال بمؤتمر صحفي بمقر المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، حيث ستؤكد الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة الوقاية من الأمراض السارية ومكافحتها، بالنيابة عن الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، على أهمية الاستعمال السليم للمضادات الحيوية والتشجيع على اتباع أفضل الممارسات بين الجمهور، وراسمي السياسات، وأرباب المهن الصحية والزراعية، إن انتشار مقاومة المضادات الحيوية بمستويات عالية فى جميع أنحاء العالم يضعف علاج الأمراض المعدية ويقوض ما تحقق من تقدم في مجال الصحة والطب، كما أن مقاومة المضادات الحيوية تزيد كثيراً من تكاليف الرعاية الصحية.

ويناقش الخبراء الوضع الحالي لمقاومة مضادات الميكروبات في الإقليم وأثرها على قطاع الصحة. وسيعرض ممثلو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة مستجدات مقاومة المضادات الحيوية في قطاعات صحة الحيوان والزراعة، وسيبرزون أهمية تبنى البلدان لنهج "الصحة الواحدة"، حيث ينبغي للقطاعات المتعددة التواصل والتعاون فيما بينها لتحقيق الصحة العامة للجميع، إن صحة الإنسان والحيوان والبيئة متصلة ببعضها البعض، كما أن مكافحة مقاومة المضادات الحيوية هو مجال يعد فيه إتباع نهج متعدد القطاعات على وجه الخصوص فعَّالاً، ما يحسن ويعزز من استجابة الجهات الفاعلة وتصديها للمخاطر المحتملة أو القائمة التي تنشأ في مناطق التماس بين الحيوان والإنسان والنُظُم البيئية، بما في ذلك استعمال المضادات الحيوية وإساءة استعمالها.

وأثناء الاحتفال، سيعلن عن أسماء الفائزين فى مسابقة منظمة الصحة العالمية لأفضل تغطية إعلامية للمشكلات المتعلقة بمقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة إلى الفائزين فى مسابقة تصوير مقاطع فيديو بالهواتف الذكية تهدف للتشجيع على تغيير السلوكيات.

 


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