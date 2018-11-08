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منظمات تدعو لوقف فورى للأعمال العدائية فى اليمن

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:05 ص
منظمات تدعو لوقف فورى للأعمال العدائية فى اليمن اليمن
أ ف ب
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دعت 35 منظمة غير حكومية يمنية ودولية الأربعاء إلى "وقف فورى لإطلاق النار" فى اليمن محذرة من أن 14 مليون شخص "على حافة المجاعة".

ومن الموقعين على النداء المشترك "الاتحاد الدولى لحقوق الإنسان" و"العمل لمكافحة المجاعة" و"كير انترناشونال" وأوكسفام و"أطباء العالم" إلى جانب منظمات يمنية، بحسب بيان.

وقال البيان "مع وجود 14 مليون من الرجال والنساء والأطفال على حافة المجاعة -- نصف عدد سكان البلاد -- لم يكن الوقت أكثر إلحاحا للتحرك". ودعا البيان الحكومات "لضمان وقف فورى للأعمال العدائية".

 

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