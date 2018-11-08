ممثل المالية بالبرلمان: 14 مليار جنيه متأخرات على ماسبيرو والسكة الحديد والغزل

كشف عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عن وجود مبلغ 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد وهى الهيئة المصرية للسكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

وأضاف منصور أن هناك 25 مليار جنيه مديونيات على القضاء والنيابة لم يتم سدادها، وأنه تم تحديد 80% منها على نيابات ومحاكم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017