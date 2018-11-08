video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

ممثل المالية بالبرلمان: 14 مليار جنيه متأخرات على ماسبيرو والسكة الحديد والغزل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:04 م
ممثل المالية بالبرلمان: 14 مليار جنيه متأخرات على ماسبيرو والسكة الحديد والغزل النائب مصطفى سالم
كتب عبد اللطيف صبح – تصوير حازم عبد الصمد
إضافة تعليق

كشف عبد النبى منصور رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية عن وجود مبلغ 14 مليار جنيه متأخرات للدولة لدى جهات غير قادرة على السداد وهى الهيئة المصرية للسكة الحديد، والهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، والشركة القابضة للغزل والنسيج.

 

وأضاف منصور أن هناك 25 مليار جنيه مديونيات على القضاء والنيابة لم يتم سدادها، وأنه تم تحديد 80% منها على نيابات ومحاكم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لمتابعة ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة بتقريرها عن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2016/2017

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. "خطة البرلمان" تجتمع بممثلي الحكومة لمتابعة تنفيذ توصيات الموازنة

وزارة المالية: نسبة عجز الموازنة العامة للدولة فى تحسن مستمر

البرلمان

مجلس النواب

خطة و موازنة

الضرائب




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة