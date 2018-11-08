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مكافحة المخدرات تسقط عاطلا متورطا فى الاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:00 ص
مكافحة المخدرات تسقط عاطلا متورطا فى الاتجار بالأقراص المخدرة ببولاق الدكرور أقراص مخدرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مكافحة المخدرات بالجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من الأقراص المخدرة، قبل ترويجها على عملائه ببولاق الدكرور، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وتم ضبط المتهم بعد أن توصلت تحريات ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، بإشراف العميد سامح الحميلى، اتجار عاطل بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائها ببولاق الدكرور.

ومن خلال إعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته ما يقرب من 260 قرصا مخدرا، وهاتف محمول ومبلغ مالى.

واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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