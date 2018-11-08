مقتل "أب" على يد نجله "بالخطأ" فى مشاجرة بالإسماعيلية

لقى عجوز فى أواخر الخمسينيات من عمره مصرعه، بطلق نارى على يد نجله، فى مشاجرة نشبت فى شارع المخبز الآلى بمنطقة حى السلام التابعة لقسم ثانٍ بمدينة الإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان، يفيد وفاة "رمضان.م"، 57 سنة على يد نجله "عوف"، متأثرًا بإصابته بطلق نارى.

وقال شهود عيان، أن مشاجرة نشبت بين الشاب وعائلة أخرى توجه بسببها لإحضار سلاح نارى "طبنجة" من المنزل، وأثناء محاولة والده منعه والتشبث فى "السلاح" خرجت طلقة بطريق الخطأ أدت إلى وفاته، عقب نقله لإسعافه بالمستشفى.

وتمكن المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثانٍ ومعاوناه من القبض على نجل المجنى عليه أثناء تواجده بمستشفى جامعة قناة السويس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى الجامعى لقناة السويس، تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهم بقتل والده وجارى مباشرة التحقيقات.