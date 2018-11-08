معركة البيت الأبيض و صحفى الـ CNN على صفيح ساخن .. اعرف القصة كاملة

كتب هيثم سلامة

لا تزال المعركة بين الصحفى جيم أكوستا، والبيت الأبيض ساخنة على صفيح ساخن، حيث امتدت أمس إلى تغريدات بينه وبين متحدثه البيت الأبيض سارة ساندرز، انتهت بسحب أوراق اعتماده كمراسل فى البيت الأبيض، والتى تصدر الأكثر تداولا على تويتر عالميا بحوالى 720 ألف تغريدة.





البيت الأبيض ترند على تويتر

ونشر جيم أكوستا، فيديو أرفقه بتغريده لسحب أوراق اعتماده كمراسل فى البيت الأبيض، قائلاً:"إن المسئولين الأمنيين فى البيت الأبيض سحبوا أوراق الاعتماد الخاصة بى، وأنا لا ألوم الضابط أنه يقوم بعمله".

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R — Jim Acosta (@Acosta) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

بعد نشر أكوستا "الفيديو"، غردت سارة ساندرز ، متحدثة البيت الأبيض مؤكدة، عبر حسابها على تويتر، أن التصريح الممنوح للمراسل الـ CNN تم تعليقه حتى إشعار آخر.



تغريدات متحدثة البيت الأبيض

وأكدت سارة ساندرز، أن المراسل وضع يديه على متدربة البيت الأبيض، وأرفقت فيديو بالواقعة، قائلة:"لن تتحمل أبدا مراسلاً يضع يديه على إمرأة شابة تحاول فقط القيام بعملها كمتدربة فى البيت الأبيض"، بينما وصفها جيم أكوستا بالكاذبة.

We stand by our decision to revoke this individual’s hard pass. We will not tolerate the inappropriate behavior clearly documented in this video. pic.twitter.com/T8X1Ng912y — Sarah Sanders (@PressSec) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

من جانب آخر، تصدر هاشتاج White House قائمة الأكثر تداولاً عالميا على تويتر، حيث انقسم أراء المغردين عبر الهاشتاج بأنه لا يحق لأى فرد معاملة إمرأة فى البيت الأبيض بتلك الطريقة، بينما يرى الآخر، أن الفيديو تم تعديله بشكل انتقائى لجعل أكوستا يظهر بأنه دفع متدربة البيت الأبيض التى حاولت أخد الميكروفون من منتصف يديه.



أكوستا يصفها بالكاذبة







وتعود تفاصيل المعركة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد فى البيت الأبيض، حينما قال ترامب للمراسل جيم أكوستا بلهجة حازمة "اجلس .. اجلس" واتهمه بالوقاحة والكذب، بينما تصارع مساعدوه مع المراسل فى محاولة للحصول على الميكروفون من يديه حتى لا يستمر فى الحديث.

يأتى ذلك عندما كان أكوستا يسأل الرئيس عن قوافل المهاجرين، ثم اتبعه بسؤال عن تحقيقات روسيا وهنا ثار ترامب قائلاً: "اجلس مكانك، هذا يكفى هذا يكفى، أنت شخص وقح وفظيع، يجب أن تخجل CNN من نفسها لأنك تعمل لديهم، يجب أن لا تعمل لصالح CNN، فأنت عندما تذيع الأخبار مزيفة، وهذا ما تفعله CNN كثيراً ، إذن أنت عدو للناس".