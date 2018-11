معركة البيت الأبيض و صحفى الـ CNN على صفيح ساخن .. اعرف القصة كاملة

لا تزال المعركة بين الصحفى جيم أكوستا، والبيت الأبيض ساخنة على صفيح ساخن، حيث امتدت أمس إلى تغريدات بينه وبين متحدثه البيت الأبيض سارة ساندرز، انتهت بسحب أوراق اعتماده كمراسل فى البيت الأبيض، والتى تصدر الأكثر تداولا على تويتر عالميا بحوالى 720 ألف تغريدة.

ونشر جيم أكوستا، فيديو أرفقه بتغريده لسحب أوراق اعتماده كمراسل فى البيت الأبيض، قائلاً:"إن المسئولين الأمنيين فى البيت الأبيض سحبوا أوراق الاعتماد الخاصة بى، وأنا لا ألوم الضابط أنه يقوم بعمله".

The US Secret Service just asked for my credential to enter the WH. As I told the officer, I don’t blame him. I know he’s just doing his job. (Sorry this video is not rightside up) pic.twitter.com/juQeuj3B9R