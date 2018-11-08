مصرع 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حوادث طرق متفرقة بالبحيرة

فريق المحافظات

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حوادث متفرقة بدمنهور والمحمودية ووادى النطرون بمحافظة البحيرة وتحررت المحاضر اللأزمة وجارٍ العرض على النيابة.

وتلقى اللواء جمال الرشيدى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص من مستشفى دمنهور العام بوصول كل من "أحمد م م ع 36 سنة" ومقيم قرية نديبة مركز دمنهور مصاب باشتباه كسر بالضلوع، و"علاء م ب 33 سنة " عامل ومقيم قرية سحالى بدائرة المركز، و"عماد ح ع 39 سنة" عامل ومقيم عزبة خضر مركز دمنهور مصابان بجروح وكدمات.

وبسؤالهم، قرروا أنه حال استقلالهم إحدى السيارات الأجرة "ميكروباص صغير" لا يعلمون رقمها أو قائدها بالطريق الزراعى السريع أمام قرية رستم إتجاه الإسكندرية بدائرة المركز انفجر أحد إطارات السيارة مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها على جانب الطريق وحدوث إصاباتهم المُشار إليها وإنصراف قائد السيارة بها من مكان الحادث.

كما تبلغ لمركز شرطة المحمودية من الأهالى بوقوع حادث تصادم بطريق"دمنهور –المحمودية" أمام قرية كفر الرحمانية بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء نزول "سامية ال ال 33 سنة" ربة منزل ومقيمة قرية زرقون البحرية مركز دمنهور وبرفقتها نجلتها "شمس أ ع 4 سنة" من سيارة ميكروباص قيادة "سمير ص أ 30 سنة" سائق ومقيم قرية كفر الرحمانية بدائرة المركز قام قائد السيارة المذكور بالتحرك بها حال نزولهما وسقوط الطفلة أسفل عجلاتها مما أدى لإصابتها ووفاتها.

وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بتقريره وجود تهتك بعظام الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب والتنفس إدعاء الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال قائد السيارة ووالدة الطفلة المذكوران قررا بمضمون ما تقدم.

كما تبلغ لمركز شرطة المحمودية بوقوع حادث تصادم بطريق "أبو هواش – إدكو" أمام قرية بانون بدائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص، تبين حدوث تصادم بين سيارة قيادة "كريم س ع 33 سنة" موظف بشركة كهرباء الإسكندرية ومقيم المعمورة الإسكندرية، سيارة "ميكروباص صغير" فر قائدها هارباً تاركاً السيارة، تم التحفظ عليها، أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه إختلت عجلة القياد بيد قائدها مما أدى لإنحرافها وإصطدامها بالسيارة الأولى والقادمة بالاتجاه المقابل.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحمودية العام وبسؤال نجل عم المتوفى "محمود أ ع 46 سنة" مُدرس ومقيم طنطا غربية، قرر بمضمون ما تقدم.

كما تبلغ لمركز شرطة وادى النطرون بسقوط أحد الأشخاص من أعلى سياره نقل ووفاته داخل كسارة "مواد بناء" الكائنة بالطريق الدولى العلمين وادى النطرون بالكيلو 55 إتجاه القاهرة بدائرة المركز، بالانتقال والفحص والمعاينه تبين أنه أثناء تواجد "صلاح م إ ال 30 سنة" تباع ومقيم قرية الضهرية مركز إيتاى البارود أعلى سيارة نقل بمقطورة غربية قيادة "جمال ع أ ن 25 سنة "سائق ومقيم بسيون غربية لربط وتشميع حمولة السيارة اختل توازنه وسقط أسفل إحدى عجلاتها مما أدى لإصابته ووفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره وجود كسور بالضلوع وقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالبطن وسبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب إدعاء الإصطدام بجسم صلب ولا توجد شبهة جنائية، وبسؤال قائد السيارة المذكور قرر بمضمون ما تقدم وتحرر المحضر اللازم.