video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى كفر الجبل

الخميس، 08 نوفمبر 2018 10:00 م
مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى كفر الجبل تنقيب عن الاثار
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

لقى عامل  يدعى  " ع. ع -  49 سنه "  مصرعه ، أثناء تنقيبه عن الآثار ، فى منزله بكفر الجيل ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 

 

IMG-20181108-WA0031
IMG-20181108-WA0031

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة كفر الجبل بالهرم ،  وبإجراء التحريات تبين  أنه أثناء تنقيب " ع. ع  -  49 سنة "  عامل  عن الآثار أسفل منزله المكون من طابقين، حدث تصدع فى موقع الحفر ، نتج عنه وفاة العامل ،  وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، لاستخراج الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الدهب بالبحر الأحمر

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن خام الذهب بطريقة غير شرعية بمرسى علم

التنقيب عن الآثار

الهرم

أمن الجيزة

اخبار الحوادث

اخبار الحوادث اليوم

أخبار مصر اليوم




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة