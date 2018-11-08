مصرع عامل أثناء تنقيبه عن الآثار بمنزله فى كفر الجبل

كتب بهجت أبو ضيف

لقى عامل يدعى " ع. ع - 49 سنه " مصرعه ، أثناء تنقيبه عن الآثار ، فى منزله بكفر الجيل ، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.



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تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمنطقة كفر الجبل بالهرم ، وبإجراء التحريات تبين أنه أثناء تنقيب " ع. ع - 49 سنة " عامل عن الآثار أسفل منزله المكون من طابقين، حدث تصدع فى موقع الحفر ، نتج عنه وفاة العامل ، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، لاستخراج الجثة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.