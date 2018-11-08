مسئول "الصحة" بالحديدة يحذر من جرائم إبادة ترتكبها الميليشيا الحوثية باليمن

إيمان حنا

حذر المسئول الأول عن الصحة في الحديدة من حملة الإبادة الجماعية التى يتعرض لها سكان المدينة من قبل الحوثيين، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى إنقاذ المدينة من جرائم الإبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي ضد المدنيين،.

وكشف مدير مكتب وزارة الصحة في المحافظة الدكتور علي الأهدل ، طبقا لما نشرته "عكاظ" السعودية، أن هناك جرائم وتجاوزات واسعة في المجال الطبي يرتكبها الحوثيون، محذرا من أنها ستودى بحياة المئات .

وأضاف الاهدل ، طبقا لـ"عكاظ"، إن الحوثيين ينفذون مجازر بحق المدنيين آخرها مقتل 4 مدنيين أمس بالتحيتا وإصابة العشرات فى قصف عشوائى للمنازل ، ولم تستنى المؤسسات الصحية من قصف الحوثيين حيث تطلق القذائف بشكل يومى على مديريات الصحة والمستشفيات ، بالإضافة لرصد محاولات تسلل لعناصر حوثية خلف مخيمات النازحين فى الخوخة واستخدامها منصات لمهاجمة القوات التابعة للحومة الشرعية ما يعرض حياة قاطنى تلك المخيمات للخطر، عبى حد تعبير مسئول الصحة بالحديدة.

وأضاف أن بداخل المستشفى العسكرى بمنطقة "حيس" يتلقى المرضى معاملة غير آدمية حيث لا توجد أى رعاية صحية، إذ أن الحوثيين يمنعون الأدوية عن الجرحى التابعين للشرعية بينما يخصصونها فقط لمرضاهم و المصابين القادمين من صعدة شمالى اليمن .