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مسئول أمريكى: واشنطن تحذر الموانىء من التعامل مع سفن النفط الإيرانية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:49 ص
مسئول أمريكى: واشنطن تحذر الموانىء من التعامل مع سفن النفط الإيرانية بريان هوك
واشنطن(أ ش أ)
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حذرت الولايات المتحدة جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية التى وصفتها بأنها "مسؤولية قانونية عائمة" بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد إيران.

وقال بريان هوك الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية حول السياسة بشأن إيران، فى تصريح نقلته قناة "سكاى نيوز" الفضائية اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين، وأن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدى إلى فرض عقوبات أمريكية".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنه شكك فى قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات فى حال حدوث كارثة كبرى، وقال "إذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر".

وأكد الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة التى تتواجد سفنها الحربية فى الخليج لا تريد وقوع حوادث، وقال "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هى أمر محتمل بشكل حقيقى بالنظر إلى سجل إيران".

وتسعى الولايات المتحدة منذ الإثنين الماضى إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية فى محاولة للحد من تأثير إيران.

 


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