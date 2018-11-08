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مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بفوز مسلمتين فى انتخابات مجلس النواب الأمريكى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:40 ص
مرصد الإسلاموفوبيا يشيد بفوز مسلمتين فى انتخابات مجلس النواب الأمريكى دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على
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أشاد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية بفوز امرأتين مسلمتين بمقعدين فى مجلس النواب الأمريكى.

وأعرب المرصد عن حفاوته بتلك الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تمكنت اللاجئة الصومالية إلهان عمر من الفوز بمقعد ولاية مينيسوتا فى مجلس النواب، بينما فازت رشيدة طليب ذات الأصول الفلسطينية بمقعد عن ولاية ميشيغان، وبذلك يصبح عدد المسلمين فى مجلس النواب ثلاثة، إلى جانب عضو الكونجرس أندرى كارسون، المسلم من أصول أفريقية.

وقال المرصد إن انتخاب مسلمات لعضوية مجلس النواب الأمريكى برغم صعود اليمين المتطرف فى كثير من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية يعد مؤشرًا جيدًا على مواجهة الشعبوية ورفض الأفكار المتطرفة.

وأكد المرصد أنه إذ يثمِّن هذه الخطوةَ فى مواجهة التطرف والتعصب ضد المسلمين واللاجئين، فإنه يحثُّ المسلمين فى الولايات المتحدة والغرب عمومًا على ضرب المثل فى الإنجاز وقضاء مصالح الناس والمشاركة فى تنمية تلك المجتمعات؛ لكون رسالة الإسلام الحقيقية هى العمران والبناء وإشاعة العدل والتسامح بين الناس، قال تعالى: {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} هود 61.


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