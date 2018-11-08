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محمد شبانة يعلن موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:30 م
محمد شبانة يعلن موعد انتخابات رابطة النقاد الرياضيين محمد شبانه
كتب محمد السيد
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أعلن المكتب التنفيذى لرابطة النقاد الرياضيين برئاسة محمد شبانة موعد انتخابات الرابطة يوم ١٩ ديسمبر المقبل على أن يتم فتح باب الترشح السبت  ٢٤ نوفمبر من العاشرة صباحا حتى الثالثة عصرا لمدة خمسة ايام ويغلق يوم الأربعاء من ١٠ صباحا حتى ١٢ ظهرا.
 
وقال محمد شبانه فى بيان له، ان الانتخابات ستجرى  يوم الأربعاء ١٩ ديسمبر بالدور الرابع بنقابة الصحفيين من الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة وأنه يمكن المد لمدة ساعة حتى الثامنة مساء وفق رؤية اللجنة الانتخابية.
 
وأضاف محمد شبانة رئيس الرابطة إنه يتوقع ان تشهد الانتخابات إقبالا كبيرا كعادتها ،مشيرا الى أنه ومكتبه التنفيذى الحالى والسابق قدموا كل ما فى وسعهم لخدمة الزملاء الصحفيين الرياضيين واعتلاء شأنهم ،متمنيا أن تظل رابطة النقاد الرياضيين طوال الوقت  بقيمتها العالية ونجاحاتها المستمرة .
 
 
 
 

 


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