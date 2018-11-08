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محافظ كفر الشيخ: السبت آخر موعد لتلقى طلبات التوظيف بالمصرية الصينية للرمال

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:23 م
محافظ كفر الشيخ: السبت آخر موعد لتلقى طلبات التوظيف بالمصرية الصينية للرمال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ ،إن يوم السبت المقبل، الموافق 10 نوفمبر الجاري ، أخر موعد لتقديم الطلبات الخاصة بالحصول على فرصة عمل من بين  100 فرصة عمل أعلنت عنها الشركة المصرية الصينية للرمال السوداء من حملة المؤهلات العليا والفوق متوسطة والمتوسطة والعمال الحرفيين، للعمل بمشروع الشركة بمحافظة كفر الشيخ.
 
وأضاف المحافظ ، في بيان له : ترسل  ملف الإلتحاق مستوفى جميع البيانات وترفق معه صور من " شهادة المؤهل ، الدراسات العليا إن وجدت، مؤقف تأدية الخدمة العسكرية ، شهادة الميلاد ، بطاقة الرقم القومى سارية تصورعلى الوجهين الأمامى والخلفى متجاورين، رخصة القيادة للمتقدمين لوظائف سائق عربة ،رخصة تشغيل المعدات للمتقدمين لوظيفة سائق معدة "على البريد الإلكترونى للشركة hr.ebsc@gmail.com ، وملف الالتحاق للمؤهلات العليا (https://drive.google.com/open ).
 
وقال المحافظ : على المتقدم للحصول على الوظيفة  إحضار أصول الأوراق والوثائق السابقة بالإضافة إلى سيرة ذاتية باللغة العربية ،ز شهادات الخبرة ،و شهادات الدورات التدريبية ،و 2 صورة شخصية ، وصور من كل هذه الأوراق والوثائق داخل حافظة بلاستيكية ، وذلك فى اليوم الذى يتم تحديده للمتقدم لإجراء الاختبارات الفنية والمقابلة الشخصية والتي ستجرى بمقر الشركة بمحافظة كفر الشيخ ، وسيتم إرسال توقيتات ومكان إجراء الاختبارات الفنية والمقابلات الشخصية لكل وظيفة تباعاً بنظام SMS وطبقاُ لاحتياجات الشركة.
 
 
 

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