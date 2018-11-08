محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير مداخل المحافظة

بورسعيد - السيد فلاح

أصدر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهاتة إلي الأجهزة التنفيذية ومسئولي الشركات المنفذة لأعمال تطوير مداخل بورسعيد من ناحية الجنوب والغرب بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وزيادة معدلات العمل وكذلك الدفع بالمزيد من المعدات علي مدار ٢٤ ساعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدة محافظ بورسعيد مع مسئولي جهاز التعمير وأجهزة المرافق والشركات المنفذة بحضور المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وشدد المحافظ علي سرعة الانتهاء من نقل المرافق بالمناطق التي يجري بها أعمال التطوير.

وأوضح بأن أعمال تطوير المداخل وصلت إلي مراحل متقدمة حيث بلغت نسبة العمل بالمدخل الجنوبي إلي أكثر من ٨٠ % وكذلك المدخل الغربي الذي تم الانتهاء من أكثر من ٧٠ % من الأعمال.

وأضاف محافظ بورسعيد، أن مداخل المحافظة تمثل أهمية كبري باعتبارها تمثل الانطباع الأول للزائرين.

وطالب المحافظ الجميع ببذل الجهد من أجل عودة بورسعيد إلى ما كانت عليه، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل في كل الاتجاهات وعلى جميع المحاور التنموية؛ لتحقيق هذا الهدف.