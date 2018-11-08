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محافظ اﻹسكندرية يتفقد مصنع السماد العضوى بـ"أبيس 2"

الخميس، 08 نوفمبر 2018 05:34 م
محافظ اﻹسكندرية يتفقد مصنع السماد العضوى بـ"أبيس 2" محافظ اﻹسكندرية يتفقد مصنع السماد العضوي بأبيس ٢
الإسكندرية جاكلين منير
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تفقد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ اﻹسكندرية اليوم مصنع السماد العضوي بأبيس 2 بنطاق حي شرق، للوقوف علي أعمال التجديد بالمصنع ومدي استعدادات المصنع والوضع الراهن لمنظومة المعالجة والتخلص من المخلفات، وذلك بحضور اللواء أحمد بسيوني السكرتير العام بالمحافظة، والمهندس أسامة الخولي المدير التنفيذي لشركة نهضة مصر.
 
وتفقد المحافظ أعمال التجديد بالمصنع والتي تمت بمعرفة شركة نهضة مصر بهدف رفع كفاءة خطوط الإنتاج وزيادة الاستيعاب به، ويتكون المصنع من خطين انتاج باجمالي طاقة استيعابية ٤٠٠ طن يوميا لعدد ساعات تشغيل ٢٠ ساعة / يوم لتحويل المخلفات إلي سماد العضوي ووقود بديل، ويبلغ قوة المصنع ١٦٠ عامل. 
 
وخلال التفقد؛ استمع المحافظ إلي عرض توضيحي لمنظومة معالجة المخلفات الصلبة بشركة نهضة مصر والتي تشمل الجمع، والنقل والمعالجة والتخلص. وكذا عرض عن مصانع السماد والفرز التابعة للشركة والتي تشمل مصنع المنتزة ومصنع ابيس ١ ومصنع ابيس ٢،  وتم الوقوف علي الوضع الراهن لمنظومة المعالجة والتخلص بهم. والاستماع الي أفكار التطوير لرفع كفاءة مصانع المعالجة.
 
علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ اننا نعمل علي تحسين منظومة النظافة بالمحافظة وجعلها منظومة متكاملة، موضحا أننا نعمل عليها من خلال عدة مراحل تشمل تفعيل منظومة الجمع من أمام العمارات وهو ما يتم تجريبه حاليا في بعض الأحياء وسيتم تعميمه تدريجيا علي الإسكندرية فيما بعد،  عقب إزالة أي معوقات قد تظهر خلال الفترة التجريبية، وكذا اتجاه تطوير وإقامة مصانع تدوير المخلفات. وأوضح أن دورنا في الفترة القادمة هو جعل منظومة النظافة بالإسكندرية علي أعلي كفاءة.
 
من ناحية أخرى استقبل  الدكتور عبد العزيز قنصوة بمكتبه صباح اليوم وفداً من شركة PYUNGHWA للاستشارات الهندسية المحدودة من كوريا الجنوبية ترأسه السيد "ليونج او"، بشأن بحث التعاون مابين كوريا الجنوبية ومحافظة الإسكندرية فيما يختص بتطوير منظومة المرور. 
 
واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بالوفد علي أرض الإسكندرية مشيداً بالعلاقات المصرية الكورية ومرحباً بالتعاون المثمر ما بين البلدين.
 
وخلال اللقاء استعرض  "ليونج او" بشكلاً مفصلاً المشروع المقترح لنظام”ITS” نظام النقل الشبكي، والذي من شأنه إيجاد حلول لمشاكل النقل والمرور بالمحافظة وذلك باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتطبيق نظام الإشارات الإلكترونية وإنشاء مركز معلومات للمرور والمواصلات يوجه سائقي المركبات بحركة المرور وفقاً للكثافات الفعلية للطرق ويوجهم للطرق الأقل كثافة وذلك إلكترونياً من خلال الرسائل القصيرة ، والذي من شأنه زياده التحكم في انسيابية المرور والتخفيف من التكدس المروري.
 
ومن جانبه أكد  الدكتور عبد العزيز قنصوة علي أهمية هذا المشروع في ظل ما تسعي له المحافظة من تطبيق "منظومة المرور الشبكي" والذي يتم من خلاله التعامل بشكل كامل من خلال شبكة الإنترنت حيث سيتم تسجيل المخالفات وارسالها في الحال لسائق المركبة عبر رساله هاتفية، ومن ثم ستكون الإسكندرية أولي المحافظات التي ستطبق منظومة المرور الشبكي علي مستوي الجمهورية.
 
 
 
 
 
 

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