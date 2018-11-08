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محافظ الجيزة يفتتح 7 مشروعات خدمية لأهالى الواحات البحرية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:51 ص
محافظ الجيزة يفتتح 7 مشروعات خدمية لأهالى الواحات البحرية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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افتتح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، 7 مشروعات خدمية جديدة لأهالى مركز ومدينة الواحات البحرية.

وأكد المحافظ أن المشروعات جميعها جاءت استجابة لرغبات أهالى مركز ومدينة الواحات البحرية نظرا لحاجتهم الشديدة لمثل هذه الخدمات مشيرا إلى أن المشروعات شملت إنشاء وحدة للخدمات البريدية المتكاملة ووحده للإسعاف وتجديدات وتطوير مركز الرعاية الصحية بقرية الحارة بالمركز بالإضافة إلى وحدة للإسعاف  وتطوير وتوسعه لميدان السنترال بتكلفه 850 الف جنيه والذى كان يعانى من تكدس مرورى حاد وصعوبة فى حركه السيارات والمشاة.

وأشار أنه تم إنشاء أسواق بديله للباعة الجائلين بمدينة الواحات بأجر رمزي بدلا من اشغالهم للطريق العام اضافه الي انشاء منفذ دائم لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة لخدمة أهالى المركز.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الجولة التي قام بها لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها يرافقه اللواء علاء بدران السكرتير المساعد للمحافظة وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات ومديري مديريات الطرق والصحة والطب البيطرى، وقد أعلن المحافظ عن تحفيز الأطباء المغتربين العاملين بالوحدات الصحية بالمركز ماديا موجها مدير مديرية الشئون الصحية بدعم عدد من الوحدات الصحية بالأطباء الأكفاء.

  

 

 

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