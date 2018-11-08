محافظ أسيوط يلتقى المواطنين ويكرم أمين شرطة لأمانته

أسيوط/ ضحا صالح

كرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط أمين شرطة شريف حسن حسانيين من قوة إدارة مرور أسيوط نظرا لامانته وتفانيه فى العمل بمنحه وسام المحافظة وشهادة تقدير لعثوره على حافظة نقود بها مبلغ مالى 6 الاف جنيه وأوراق هامة خاصة بأحد المواطنين بميدان الحرب والسلام بمدينة أسيوط.

جاء ذلك على هامش لقاء المواطنين الدورى الذى يعقده محافظ أسيوط بالمواطنين بديوان عام المحافظة والذى استمر من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 3 صباحا بحضور المهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد ورؤساء المراكز والاحياء وممثلى مديريات الخدمات وشركات المرافق وأكثر من 150 مواطن.

واستمع المحافظ خلال اللقاء الى طلبات وشكاوى المواطنين وبعض اشخاص ذوى الاعاقة مشددا على رؤساء المراكز والاحياء بالتواصل الجماهيرى مع المواطنين وعقد لقاءات دورية بالمراكز والاحياء بالتنسيق مع ممثلى شركات المرافق والتنفيذيين لايجاد الحلول السريعة لطلبات وشكاوى المواطنين ومعرفة احتياجات القرى والمراكز.

وأصدر المحافظ تعليماته المشددة – خلال اللقاء – الى جميع القيادات التنفيذية بضرورة تنفيذ قرارات ازالة مخالفات البناء والتعديات على اراضى أملاك الدولة والاراضى الزراعية ورفع كافة الاشغالات العامة التى تعوق حركة المارة والسيارات موجها وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعمل ابحاث اجتماعية عاجلة لعدد 50 حالة من المواطنين وصرف مساعدات مالية لهم نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة فضلا عن التنسيق مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين بالمناطق الصناعية لايجاد فرص عمل لبعض الشباب وذوى الاعاقة.

كما أمر المحافظ بتشكيل عدة لجان من مديرية الاسكان بالتنسيق مع رؤساء المراكز لاجراء المعينات العاجلة لبعض المنازل المعرضة للخطر الداهم وتم تحرير محاضر ازالة لها حفاظا على حياة أصحابها مشددا على تكثيف حملات المتابعة المستمرة لمواجهة الحرق المكشوف بالقرى والنجوع وتفعيل عمل مفارم المخلفات الزراعية وقش الذرة وتحويلها الى سماد عضوى وعلف حيوانى لتعظيم الاستفادة منها.