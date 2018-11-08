مبعوث الأمم المتحدة: على ليبيا بدء إجراء الانتخابات الوطنية فى ربيع 2019

رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا اليوم الخميس إن على ليبيا البدء فى عملية إجراء الانتخابات الوطنية فى ربيع 2019 بعد عقد مؤتمر وطنى لمناقشة الصراع الدائر فى البلاد.

وكانت قوى غربية والأمم المتحدة تأمل فى البداية فى إجراء انتخابات وطنية فى العاشر من ديسمبر كانون الأول لكن العنف والجمود بين الحكومتين المتنافستين فى البلاد جعل هذا الهدف أمرا غير واقعي.

وقال غسان سلامة لمجلس الأمن الدولى "المؤتمر الوطنى سيعقد فى الأسابيع الأولى من 2019. ويجب أن تبدأ العملية الانتخابية المترتبة على ذلك فى ربيع 2019" دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.