مباحث الزيتون تلقى القبض على عاطل عقب سرقته خزينة أكاديمية بالنزهة

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، اثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس بمنطقة التجنيد، القبض على مستقلي السيارة رقم "ر و هـ"، 268 بينما حاولا الانحراف بالسيارة للهرب، الا أن القوات تمكنت من السيطرة على السيارة ومستقليها.

ومن خلال الفحص تبين أن المتواجدين بالسيارة هما كل من "محمد ع ف" 23 سنة، سائق، " قائد ومالك السيارة ، و"ايهاب ع ك" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم " حريق عمد " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، وبحوزته حقيبة كبيرة الحجم بداخلها خزينة حديدية بطول 20×50سم بها خدوش إثر محاولة كسر، ومفك حديدي مدبب، وهاتف محمول.

وبمناقشتهما بمعرفة ضباط مباحث القسم قرر الأول باستقلال الثاني السيارة صحبته من منطقة النزهة لتوصيله لمنطقة سكنه وفور مشاهدة الأخير للقوات طلب منه تغيير مساره.

و بمواجهة الثاني اعترف بسرقة الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزته من داخل أكاديمية الطفل الكائنة بالطابق الأرضي، فى النزهة "بأسلوب التسلق والدخول من الشباك"، وأضاف بمحاولته فتح الخزينة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته لسرقة محتوياتها الا انه لم يتمكن من ذلك فقام بوضعها داخل الحقيبة واستقلال السيارة لتوصيله لمنطقة سكنه.

كما أمكن التوصل للمجني عليها وتبين أنها "مروة م ع" 44 سنة، مديرة الشئون القانونية بالأكاديمية، وباستدعائها تعرفت على الخزينة وبداخلها 40 شيك بنكي " خاص بجهة عملها " ومبلغ 1000 جنيه واتهمته بالسرقة، وأضافت بأنها فور حضورها للعمل صباح اليوم اكتشفت واقعة السرقة وحررت محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .