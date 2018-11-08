video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مباحث الزيتون تلقى القبض على عاطل عقب سرقته خزينة أكاديمية بالنزهة

الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:14 م
مباحث الزيتون تلقى القبض على عاطل عقب سرقته خزينة أكاديمية بالنزهة المتهم
كتب إبراهيم أحمد
إضافة تعليق
ألقى رجال مباحث قسم شرطة الزيتون، اثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع جسر السويس بمنطقة التجنيد، القبض على مستقلي السيارة رقم "ر و هـ"، 268  بينما حاولا الانحراف بالسيارة للهرب، الا أن القوات تمكنت من السيطرة على السيارة ومستقليها.
 
ومن خلال الفحص تبين أن المتواجدين بالسيارة هما كل من "محمد ع ف" 23 سنة، سائق، " قائد ومالك السيارة ، و"ايهاب ع ك" 23 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم " حريق عمد " والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية " مخدرات " والمقضي فيها بالسجن 5 سنوات، وبحوزته حقيبة كبيرة الحجم بداخلها خزينة حديدية بطول 20×50سم بها خدوش إثر محاولة كسر، ومفك حديدي مدبب، وهاتف محمول.
 
وبمناقشتهما بمعرفة ضباط مباحث القسم قرر الأول باستقلال الثاني السيارة صحبته من منطقة النزهة لتوصيله لمنطقة سكنه وفور مشاهدة الأخير للقوات طلب منه تغيير مساره.
 
و بمواجهة الثاني اعترف بسرقة الخزينة الحديدية المضبوطة بحوزته من داخل أكاديمية الطفل الكائنة بالطابق الأرضي، فى النزهة "بأسلوب التسلق والدخول من الشباك"، وأضاف بمحاولته فتح الخزينة باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته لسرقة محتوياتها الا انه لم يتمكن من ذلك فقام بوضعها داخل الحقيبة واستقلال السيارة لتوصيله لمنطقة سكنه.
 
كما أمكن التوصل للمجني عليها وتبين أنها "مروة م ع" 44 سنة، مديرة الشئون القانونية بالأكاديمية، وباستدعائها تعرفت على الخزينة وبداخلها 40 شيك بنكي " خاص بجهة عملها " ومبلغ 1000 جنيه واتهمته بالسرقة، وأضافت بأنها فور حضورها للعمل صباح اليوم اكتشفت واقعة السرقة وحررت محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق .
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على مقاول هارب من 22 حكما بقضايا مبانى بإجمالى 12 مليون جنيه

القبض على عاطلين بحوزتهما 5 كيلو استروكس فى عين شمس

القبض على صاحب مستودع لإعادة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بأقل من الوزن بالقليوبية

حملة امنية

أخبار المحاكم

أخبار الحوادث

الحوادث اليوم

امن القاهرة

القبض على عاطل




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة