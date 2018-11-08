video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

قوافل "كلنا واحد" تجوب محافظات الصعيد لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:26 م
قوافل "كلنا واحد" تجوب محافظات الصعيد لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين قوافل طبية
كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني
إضافة تعليق
مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن أسيوط للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة.
 
 
وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من  المحتجزين بالمراكز والأقسام بنطاق المديرية، وكذا نزلاء سجن أسيوط العمومى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
   
واستكمالاً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى والنجوع، تم توجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن بنى سويف تضم مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على أهالى قرية بياض العرب بدائرة مركز شرطة بنى سويف وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
 
     
وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وكذا تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية .
 
قافلة طبية (1)
قافلة طبية (1)

قافلة طبية (2)
قافلة طبية (2)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فعاليات متنوعة لحزب مستقبل وطن.. قافلة طبية بالشرابية ومنفذ لبيع السلع بمدينة نصر

جامعة سوهاج تجرى الكشف على 589 حالة فى قافلة طبية بسفلاق

قوافل طبيه

مبادره كلنا واحد

الكشف عن مساجين

اخبار اليوم




لا تفوتك
"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

"التعليم العالى" تستبعد 1746 طالبًا من المرشحين بانتخابات الجامعات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

أمير كرارة يرد على "شنب" محمد هنيدى.. اعرف قال أيه

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

شاهد تدريبات قوية لحراس الأهلي فى تونس..وكارتيرون ينفرد بكوليبالي

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

وزيرة الصحة: تعافى معظم مصابى حادث المنيا الإرهابى و 6 منتظر خروجهم غدا

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

صادرات مصر من الصناعات الغذائية تسجل 2.114 مليار دولار خلال 9 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة