قوافل "كلنا واحد" تجوب محافظات الصعيد لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين

كتب محمود عبد الراضي _ دينا الحسيني

مرت لجنة من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية على أقسام ومراكز الشرطة والمواقع الخدمية بنطاق مديرية أمن أسيوط للإطلاع على الإجراءات المتبعة لاستقبال المواطنين وتلقى شكواهم حال ترددهم على الأماكن الشرطية، والوقوف على كافة أوجه الخدمات التى تقدم للمواطنين، ولاسيما كبار السن وذوى الإعاقة بما يضمن حصولهم على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر وبشكل متحضر، كما تم بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية توجيه قافلة طبية تضم مختلف التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة.

وتم توقيع الكشف الطبى على عدد من المحتجزين بالمراكز والأقسام بنطاق المديرية، وكذا نزلاء سجن أسيوط العمومى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

واستكمالاً لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" للمساهمة فى تقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى والنجوع، تم توجيه قافلة طبية إلى مديرية أمن بنى سويف تضم مختلف التخصصات الطبية بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة، وتم توقيع الكشف الطبى على أهالى قرية بياض العرب بدائرة مركز شرطة بنى سويف وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية للمواطنين وكذا تقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون، والمحجوزين بالأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية، ومتابعة حالتهم الصحية .