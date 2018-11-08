عودة دفعات جديدة من اللاجئين السوريين من لبنان

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عادت دفعات جديدة من المهجرين السوريين من لبنان عبر معابر الدبوسية والزمرانى وجديدة يابوس الحدودية، فى إطار الجهود المشتركة التى تبذلها الحكومة السورية بالتعاون مع الجانب اللبناني.

وأفادت قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس بأن الجهات المعنية قامت باستقبال اللاجئين العائدين من المعابر الثلاثة وتقديم التسهيلات اللازمة لهم قبل نقلهم إلى قراهم وبلداتهم.

ففى معبر الدبوسية بريف حمص وصلت دفعة من المهجرين إلى المعبر قادمة من الأراضى اللبنانية، وقدمت الجهات المعنية التسهيلات اللازمة لعودتهم إلى منازلهم وقراهم التى حررها الجيش السورى من الإرهاب.

وفى معبر الزمرانى فى ريف دمشق وصلت عدة سيارات تقل دفعة جديدة من المهجرين السوريين، واستقبلتهم قوات حرس الحدود فى الجيش السوري، والجهات المعنية، وقدمت لهم مساعدات فورية، قبيل توجههم إلى قراهم وبلداتهم.

وفى معبر جديدة يابوس وصلت حافلات سورية وعلى متنها مئات المهجرين السوريين، واستقبلتهم الجهات المعنية وقدمت لهم المساعدات اللازمة أيضا، ونقلوا بعد ذلك إلى قراهم وبلداتهم فى ريف دمشق.