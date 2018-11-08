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فى معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار..

طارق شوقى: بدأنا ببناء العقول منذ الصغر فى نظام التعليم المصرى الجديد

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:35 م
طارق شوقى: بدأنا ببناء العقول منذ الصغر فى نظام التعليم المصرى الجديد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
محمد محسوب - منة الله حمدى
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قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، إن خطة التنمية المستدامة تبدأ من رياض الأطفال والبحث العلمى وريادة الأعمال، مضيفا: "بدأنا بناء للعقول من الصغر من خلال نظام التعليم المصرى الجديد".

وأضاف وزير التربية والتعليم خلال احتفال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بافتتاح معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار أن بنك المعرفة المصرى من الثروات التى تخلق الابتكار، مشددا على أهمية جودة التعليم الممزوج بالابتكار متابعا "علينا أن نتمكن من مهارات الطلاب لأنها الحاكمة فى بناء النظام المصرى الجديد حتى نصل إلى جيل يستطيع أن يبتكر ويحارب الفكر القديم".

وأكد وزير التعليم، أن معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار يمثل حدثا هاما، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد على أهمية التوجه نحو مجتمع مصرى يبتكر خلال الاحتفال بعيد العلم الأخير.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن الدول المتقدمة تقوم بالإعمار وتطوير اقتصادها عن طريق الابتكار والتكامل بين التعليم بجميع مراحله.

يذكر أن معرض القاهرة الدولى الخامس للابتكار 2018، الذى تنظمه أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأرض المعارض - مدينة نصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومدير الكلية الفنية العسكرية والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والعديد من الوزراء الحاليين والسابقين رجال الصناعة والاستثمار وكبار الشخصيات.

 


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