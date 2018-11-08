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ضبط 97 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 1266 حكما متنوعا فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:16 ص
ضبط 97 هاربا من أحكام قضائية وتنفيذ 1266 حكما متنوعا فى حملة أمنية بالإسماعيلية اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية، حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية ،وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1266 حكمًا متنوعًا منها 866 حكمًا جزئيا  و33 حكم مستأنف و339 حكم غرامات ، و25 حكم مخالفات و3هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 11300 جنيه قيمة مخالفات وغرامات. 
 
كما تمكنت الحملة من ضبط 97 متهمًا هاربا محكومًا عليه.
 
 تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
 
 

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