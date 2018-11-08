ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 113مخالفة إشغالات فى حملة بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مكبرة " تحت إشراف" اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور" قيادة الطريق الزراعى بقويسنا "

ففى مجال رفع إشغالات الطريق ، تم تنفيذ " 133 " حالة إشغال طريق مقاهى ، فرش فاكهة ،محلات كاوتش ،كما تم تنفيذ " 86 " حالة رفع إشغال طريق ،و" 8 " حالات إزالة فورية .

وفى مجال المخالفات المرورية ، تم ضبط " 13حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط "86 " حالة سحب تراخيص متنوعه ، موقف عشوائى ،مخالفة خط السير الوقوف فى الممنوع ) تم ضبط " 35 " حالة تحرير نموذج 125 متنوع ، كما تم ضبط " 11 " حالة حجز ، دراجة نارية،توك توك بدون لوحات ، حالة سير عكس الإتجاه ،حالة سيارة معاقين ، "32"حالة سير يسار الطريق كما تم ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المواد المخدره أثناء القيادة