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الخميس، 08 نوفمبر 2018 01:00 م
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ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 113مخالفة إشغالات فى حملة بالمنوفية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 12:02 م
ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المخدرة وتنفيذ 113مخالفة إشغالات فى حملة بالمنوفية حمله مروريه-ارشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية أمن المنوفية حملة  مكبرة " تحت إشراف"  اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية ،وبرئاسة مساعد المدير المشرف على إدارة تأمين الطرق والأكمنة الحدودية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور" قيادة الطريق الزراعى بقويسنا " 
 
ففى مجال رفع إشغالات الطريق ، تم تنفيذ  " 133 " حالة إشغال طريق مقاهى ، فرش فاكهة ،محلات كاوتش ،كما  تم تنفيذ  " 86 " حالة رفع إشغال طريق ،و" 8 " حالات إزالة فورية .
 
وفى مجال المخالفات المرورية ، تم ضبط " 13حالة غلق فتحات عشوائية تم ضبط  "86 " حالة سحب تراخيص متنوعه ، موقف عشوائى ،مخالفة خط السير  الوقوف فى الممنوع ) تم ضبط  " 35 " حالة تحرير نموذج 125 متنوع ، كما  تم ضبط " 11 " حالة حجز ، دراجة نارية،توك توك  بدون لوحات ، حالة سير عكس الإتجاه ،حالة سيارة معاقين ، "32"حالة سير يسار الطريق كما  تم ضبط 4سائقين يتعاطون المواد المواد المخدره  أثناء القيادة
 
 
 

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