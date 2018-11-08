ضبط 3 أسلحة آلية "رشاش" بحوزة المتهمين بقتل شخصين بكرداسة

كتب بهجت أبو ضيف

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة 3 أسلحة آلية "رشاش" بحوزة المتهمين بقتل نجل صاحب مقهى وبائع اسطوانات غاز بسبب خلافات مالية بكرداسة، من بينها السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، بالإضافة إلى عدد من الطلقات.

وتلقى مركز شرطة كرداسة بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما بمنطقة المعتمدية.

وعلى الفور انتقل العقيد محمد أبو زيد وكيل فرقة مباحث شمال أكتوبر إلى محل الواقعة، وكشفت المعاينة والتحريات أن الحادث أسفر عن مقتل نجل صاحب المقهى، بالإضافة إلى بائع اسطوانات غاز، نتيجة إصابتهما بأعيرة نارية من سلاح آلى.

وتوصلت التحريات التى أشرف عليها العميد عاصم أبو الخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن نجل صاحب المقهى يدعى "سيد.ح" تربطه خلافات مالية مع شخص يدعى "كريم.ن"، وقبل الحادث نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، إلا أنه تم عقد جلسة صلح لهما انتهت بالتراضى بينهما.

وأكدت تحريات المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، أن المتهم "كريم" قرر الانتقام من نجل صاحب المقهى، لاعتدائه عليه بالضرب خلال المشاجرة، فاستعان بأحد الأشخاص يقود دراجة بخارية، وأطلق النار على نجل صاحب المقهى مما أسفر عن مقتله، كما أصيب بائع اسطوانات غاز يدعى "زيزو" بطلق نارى فارق على إثره الحياة.

وتمكن رجال المباحث بإشراف اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم الرئيسى، عقب الجريمة، ومن خلال مطاردة المتهم الثانى الهارب، وإعداد عدة أكمنة له، تمكن المقدم إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة من ضبطه، كما تم ضبط 3 أسلحة آلية "رشاش" من بينها سلاح الجريمة، وعدد من الطلقات غير مرخصة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.