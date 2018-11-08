ضبط 191 اسطوانة بوتاجاز قبل ترويجها بالسوق السوداء بشبين القناطر

ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، صاحب مستودع لقيامه بإعادة تعبئة اسطوانات البوتاجاز بأقل من الوزن المقرر، وتم ضبط 191 اسطوانه بوتاجاز، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد بورود معلومات بقيام المدعو "مصطفى ع. م" 29 سنة صاحب مستودع اسطوانات البوتاجاز بتجميع الاسطوانات ويقوم بملء الاسطوانات الكبيرة سعة 25 كيلو جرام (استعمال تجارى) من اسطوانات صغيرة سعه 12.5 (استخدام منزلى) وبيعها للمحلات التجارية على أنها كاملة العبوة، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بغرض الاستفاده من فارق الأسعار، وتحقيق مكاسب غير مشروعة من جراء ذلك ويعرض حياة المواطنين للخطر.

عقب تقنين الإجراءات قامت حملة تموينية أسفرت عن ضبطه كما تم ضبط (182 اسطوانة سعة 25 كيلو جرام خاصة بالأنشطة التجارية - 7 اسطوانات سعة 12.5 كيلو جرام استخدام منزلى، الأدوات المستخدمة فى ملء الاسطوانات من صغيرة إلى كبيرة) وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.