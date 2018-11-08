ضبط مصنع منظفات صناعية يصرف مخلفاته على "ترعة رى" بالدقهلية

أمر المحاسب محمد فريد الشيوى رئيس مركز ومدينة بلقاس، بتشكيل لجنة برئاسة المهندس لطفى عباس مدير البيئة، والمهندس أحمد طنطاوى مدير الأمن الصناعى، وبحضور حمدى حامد وعبد الحليم فتحى بإدارة البيئه ببلقاس، وعبد الحليم عبد العزيز مسؤل البيئة بقرية بلقاس خامس، للتأكد من صحة البلاغ الخاص بوجود مصنع منظفات صناعية بقرية الكوم الأحمر، التابع لدائرة المركز، يقوم بصرف مخلفات المصنع على ترعة رى لقرية الكوم الأحمر وقرية الجوهرى.

وتوجهت اللجنة المشكلة إلى مكان المصنع المذكور، تلاحظ أن وجود مصنع منظفات صناعية، والمدير المسؤل عبدة عبد المقصود عيد خليل، والمصنع صادر له ترخيص رقم ٠٢٢٥٠٠٠٠٧ وكود النشاط ٢٠٢٣ من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالدقهلية، إلا أنه كان يقوم بالصرف على ترعة الرى للأراضى الزراعية مخالفا بذلك القانون رقم ٤٨ والقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤م، وعلى الفور قامت اللجنة المشكلة باحضار حفار لتغيير مسار الصرف للمصنع، وتحويله على شبكة الصرف الصحي بالقرية، وجارى عمل وإنشاء 2 حوض ترسيب لصرف مخلفات المصنع بهما، وقامت اللجنة بتحرير محضر للمخالف، وتم تكليف الوحدة المحلية ببلقاس خامس بمتابعة المصنع للتأكد من تقنين أوضاعه للشروط البيئية والسلامة والصحة المهنية، كما تم التنبيه على المدير المسؤل بضرورة الالتزام بارتداء العمال الملابس الواقية والكمامات.