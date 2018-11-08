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الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:22 م
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صور.. موجة من الأمطار تضرب شبرا الخيمة وشركة المياه تدفع بسيارات شفط

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:22 م
صور.. موجة من الأمطار تضرب شبرا الخيمة وشركة المياه تدفع بسيارات شفط الأمطار
القليوبية إبراهيم سالم
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شهدت مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، منذ قليل سقوط أمطار غزيرة، وتحولت الشوارع إلى برك طينية وخاصة فى المناطق النائية بالمدينة، حيث تراكمت المياه أسفل الدائرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة فى ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصا الطريق الزراعى والدائرى، مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه فى مطالع ومنازل الكبارى، مما أعاق الحركة بشكل كبير.

كما شهدت المدينة انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية، وامتنع الأهالى عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة، وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج.

ومن جانبه أكد المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، أنه تم الدفع بسيارات لشفط تجمعات المياه أسفل الطريق الدائرى.

 

موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (1)
 
موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (2)
 
موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (3)
 
موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (4)
 
موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (5)
 
موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (6)
 
موجه من الأمطار تضرب مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية (7)
 

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