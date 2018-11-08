صور ..مجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية يكرم وزير الأوقاف

كتب - إسماعيل رفعت

كرم مجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية ، بقيادة الأمين العام السفير محمد محمد الربيع، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس اتحاد الأوقاف العربية، بإهدائه درع المجلس، تقديرا لجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير.

وكرم "الربيع" وزير الأوقاف ، خلال اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ، اليوم الخميس، لجهوده فى خدمة المجتمع ، وتفعيل دور الوقف في خدمة المجتمع ، ونشاط وزارة الأوقاف المصرية في مجال البر، من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح اجتماع الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الذى انعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، أن تفعيل دور هذه الاتحادات ولا سيما الاقتصادية منها مسئولية وطنية وقومية، وهى أحد أهم الأذرع الناعمة لتفعيل العمل العربي المشترك.

وأضاف جمعة ، أن وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والهموم والتحديات المشتركة تجعل هذا التعاون من واجبات الوقت ومن أولوياته ، مشيرا الى قدرة الدول العربية بوحدة الصف ، أن تكون رقما محترما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية على الساحة الدولية ، قائلا : "نحن نملك المقومات وينبغى أن نملك معها الإرادة الصلبة الفولاذية، إرادة التغيير والعبور للمستقبل".







































