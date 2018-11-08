video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صور ..مجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية يكرم وزير الأوقاف

الخميس، 08 نوفمبر 2018 08:33 م
صور ..مجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية يكرم وزير الأوقاف السفير محمد الربيع أمين مجلس الوحدة الإقتصادية يكرم وزير الأوقاف
كتب - إسماعيل رفعت
إضافة تعليق

 كرم  مجلس الوحدة الإقتصادية بجامعة الدول العربية ، بقيادة  الأمين العام السفير محمد محمد الربيع، وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس اتحاد الأوقاف العربية، بإهدائه درع المجلس، تقديرا لجهوده في خدمة الدعوة ونشر الفكر الوسطى المستنير.

وكرم "الربيع" وزير الأوقاف ، خلال اجتماع الاتحادات العربية النوعية المتخصصة ،  اليوم الخميس، لجهوده فى خدمة المجتمع ، وتفعيل دور الوقف في خدمة المجتمع ، ونشاط وزارة الأوقاف المصرية في مجال البر، من جانبه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ، رئيس اتحاد الأوقاف العربية، فى كلمته التى ألقاها فى افتتاح اجتماع الاتحادات العربية النوعية بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الذى انعقد بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر اليوم الخميس، أن تفعيل دور هذه الاتحادات ولا سيما الاقتصادية منها مسئولية وطنية وقومية، وهى أحد أهم الأذرع الناعمة لتفعيل العمل العربي المشترك.

وأضاف جمعة ،  أن وحدة اللغة والثقافة والتاريخ والجغرافيا والمصالح والهموم والتحديات المشتركة تجعل هذا التعاون من واجبات الوقت ومن أولوياته ، مشيرا الى قدرة الدول العربية  بوحدة الصف ،  أن تكون رقما محترما فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والفكرية على الساحة الدولية ، قائلا :  "نحن نملك المقومات وينبغى أن نملك معها الإرادة الصلبة الفولاذية، إرادة التغيير والعبور للمستقبل".

 

 

0000-1-1
 
0000-2-600x398
 

 

0000-3
 

 

0000-600x398
 

 

00
 

 

0
 

 

0-1
 

 

1
 

 

4-1-1
 

 

4-2
 

 

6-1
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف يؤدون الجمعة بمسجد ابن عطاء الله السكندرى

وزير الأوقاف يلقى كلمة فى افتتاح اجتماع الاتحادات العربية النوعية

مدير الإعلام الدينى بالأوقاف: الإرهاب والإدمان يستهدفان ضرب المجتمعات المسلمة

صور.. وزير الأوقاف يتفقد مقر مركز الثقافة الإسلامية لغات بالغردقة

وزير الأوقاف ينعى كبير أئمة الأزهر ويوجه بفتح قاعات الوزارة للعزاء دون رسوم

مجلس الوحدة الاقتصادية

وزير الاوقاف

جامعة الدول العربية




لا تفوتك
مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

مميش: لا خوف على قناة السويس من الطرق البديلة.. ولدينا 146 مشروعًا

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

التموين تنفى رفع سعر رغيف الخبز لــ 55 قرشًا وصرف 75 جنيهًا بدل نقدى للفرد

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

مفاجأة.. جد طفلة البامبرز يوافق على إنهاء الخلافات مع أسرة المتهم باغتصاب حفيدته.. ويؤكد: الجانى كان عاقًا لوالديه والجزاء الإلهى صدر لراحة الجميع.. وتأييد حكم إعدامه أعاد للطفلة حقها.. ونريد أن نعيش فى سلام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

كيف يتجنب الأهلى مفاجآت موقعة رادس؟.. 3 عوامل ترسم الخلطة السحرية للنهاية السعيدة للقلعة الحمراء.. تركيز كارتيرون على الجوانب النفسية لنجوم الفريق.. التهديف المبكر يقتل معنويات الترجى..وعدم الاعتراض على الحكام

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

هولندى في التاسعة والستين يرفع قضية لتقليل عمره 20 سنة

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

السجن 6 سنوات لطبيب تسبب فى وفاة سيدة أثناء عملية تكبير ثدي بالدقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة