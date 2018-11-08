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صور.. طفل مريض بسرطان الدم "بين الحياة والموت" وأسرته تطالب بعلاجه

الخميس، 08 نوفمبر 2018 11:10 ص
صور.. طفل مريض بسرطان الدم "بين الحياة والموت" وأسرته تطالب بعلاجه الطفل محمد إبراهيم
الإسماعيلية – السيد فلاح
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يعانى الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات، يقيم عزبة كساب التابعة لقرية المحسمة الجديدة، بمركز ومدينة أبو صوير، فى محافظة الإسماعيلية من الإصابة بسرطان في الدم، والذي تسبب لة في ضعف شديد في جسمة وتراجع صحتة بشكل ملحوظ.
 
وناشد والد الطفل المريض، الدكتور شريف أبو النجا، مدير عام مستشفى سرطان الأطفال مصر 57357، بسرعة استقبال نجلة للعلاج، مشيرًا إلى أن نجله تتراجع حالته الصحية بشكل كبير وأصبح بين الحياة والموت.
 
الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (1)
الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (1)

الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (2)
الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (2)

الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (3)
الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (3)

الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (4)
 

الأوراق الطبية الخاصة بالطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات (5)
 

الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات مُصاب بسرطان الدم (1)
 

الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات مُصاب بسرطان الدم (2)
 

الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات مُصاب بسرطان الدم (3)
 

الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات مُصاب بسرطان الدم (4)
 

الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات مُصاب بسرطان الدم (5)
 

الطفل محمد إبراهيم محمد إبراهيم 5 سنوات مُصاب بسرطان الدم (6)
 
 

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