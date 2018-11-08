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صور.. أهالى قرية العوامية يطالبون باستكمال محطة مياه الشرب بمساحة 13 فدانا

الخميس، 08 نوفمبر 2018 06:00 ص
صور.. أهالى قرية العوامية يطالبون باستكمال محطة مياه الشرب بمساحة 13 فدانا محطة مياه الشرب
سوهاج – عمرو خلف
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طالب أهالى قرية العوامية، التابعة لمركز ساقلته، بمحافظة سوهاج، والبالغ عدد سكانهم حوالى 20 ألف نسمة، شركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال محطة المياه، والتى تعتبر أكبر محطة مياه للتحلية على مستوى المحافظة، من ناحية المساحة حيث تبلغ مساحتها حوالى 13 فدانا، وبدأ العمل بها منذ 10 سنوات، ولم تنته حتى الآن، حيث تخدم مركز ساقلته بأكمله وبعض القرى الأخرى المجاورة.

 

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أهالى قرية العوامية يعانون منذ سنوات من تلوث مياه الشرب، حسب وصفهم، وتم إنشاء محطة التحلية منذ سنوات طويلة، لكى تخدم المركز بأكمله ولكن حتى الآن لم تستكمل المحطة وتوقف العمل بها منذ فترة مما أثار استياء الأهالى والذين يحلمون بالانتهاء من إنشاء المحطة وتشغيلها.

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انتقل "اليوم السابع" إلى قرية العوامية بمركز ساقلته، والتقى عددا من الأهالى حيث قال ممدوح أبو زيد وزين العابدين على وعبد العال صبرى ونبيلة حجازى من أهالى مركز ساقلتة وقرية العوامية، إن محطة مياه الشرب فى القرية تم إنشاؤها منذ 10 سنوات كمحطة للتحلية وهى ستخدم مركز ساقلته بأكمله وبعض القرى الأخرى، حيث إن مياه الشرب فى العديد من قرى المركز ملوثة ولا تصلح للشرب وعندما تم إنشاء المحطة كانت بمثابة حلم لجميع المواطنين لتحلية المياه، حيث تعتبر أكبر محطة فى المحافظة ومساحتها 13 فدانا وحتى الآن لم يتم استكمال الأعمال فى المحطة على مدار سنوات فيتم العمل بها فترة ثم يتوقف مرة أخرى بسبب عدم وجود الدعم المادى.

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وأضاف الأهالى، أن توقف استكمال إنشاء المحطة جعلهم يناشدون المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمالها وتشغيلها لإنقاذهم من مياه الشرب التى يشربوها على مستوى مركز ساقلته وقرية العوامية وهى ملوثة ولا تصلح للشرب مطالبين شركة المياه بالاستجابة لمطالبهم.

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ومن جانبه، قال اللواء محمد البدرى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن محطة مياه العوامية السطحية بمركز ساقلته يقوم بتنفيذها احدى شركات المقاولات بإشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وأنه فور الانتهاء من التنفيذ يتم تسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لتشغيلها وصيانتها .

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