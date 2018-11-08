صحة بنى سويف: فحص 14 ألف طالب جامعى حول فيروس سى

بنى سويف :هانى فتحى

قالت الدكتورة هبة صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المديرية تقوم بعملية مسح شامل وفحص لنحو 14 ألف طالب بجامعة بنى سويف حول فيروس سى.

وأضافت الدكتورة هبة صبرى أن الفحص يتم من خلال كلية الطب البشرى بالجامعة، حيث بدأ الفحص لطلاب الصفوف الأولى بالكليات المختلفة للجامعة.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة هبة صبرى أن مديرية الصحة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق حملة 100 مليون صحة بمحافظة بنى سويف أول ديسمبر القادم ضمن محافظات المرحلة الثانية.