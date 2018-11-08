video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة بنى سويف: فحص 14 ألف طالب جامعى حول فيروس سى

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:00 ص
صحة بنى سويف: فحص 14 ألف طالب جامعى حول فيروس سى قافله طبيه-ارشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

قالت الدكتورة هبة صبرى مدير إدارة الفيروسات الكبدية بمديرية الصحة بمحافظة بنى سويف، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المديرية تقوم بعملية مسح شامل وفحص لنحو 14 ألف طالب بجامعة بنى سويف حول فيروس سى.

وأضافت الدكتورة هبة صبرى أن الفحص يتم من خلال كلية الطب البشرى بالجامعة، حيث بدأ الفحص لطلاب الصفوف الأولى بالكليات المختلفة للجامعة.

وفى سياق متصل أشارت الدكتورة هبة صبرى أن مديرية الصحة أنهت كافة الاستعدادات لانطلاق حملة 100 مليون صحة بمحافظة بنى سويف أول ديسمبر القادم ضمن محافظات المرحلة الثانية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جولة مفاجئة لوكيل صحة بنى سويف على مستشفى ناصر العام

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

صحة بنى سويف




لا تفوتك
الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

الحكم بإعدام 8 متهمين والمؤبد لـ32 آخرين باستهداف كمائن عسكرية بالإسماعيلية

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

شاهد فى دقيقة.. توقعات الأرصاد الجوية للطقس حتى نهاية الأسبوع

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"نكسة المنتصف" تضرب ولاية ترامب الرئاسية.. فوز الديمقراطيين فى الكونجرس يفتح أبواب الأزمات على "البيت الأبيض".. مواجهات شرسة تقترب فى ملف "التدخل الروسى".. وتقارير: على الرئيس الاختيار بين الصدام أو المهادنة

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

"اليوم السابع" يقدم أقوى ملحق عقارى بمناسبة انطلاق معرضEGYPT GATE EXPO العقارى.. المطورون العقاريون يكشفون خططهم الاستثمارية للعام المقبل.. أحمد فخرى: استثماراتنا فى السوق العقارية المصرية تخطت 4 مليارات جنيه

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

التعليم تؤكد ارتفاع نسب غياب طلاب الثانوية العامة وسنطبق القانون

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

س & ج .. كل ما تريد معرفته عن بعثة الأهلى فى تونس قبل النهائى الأفريقى ؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة