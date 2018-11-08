شكوى لرئيس جامعة بنها بوجود مخالفات بامتحان الدكتوراه بكلية الطب

القليوبية - إبراهيم سالم

تقدم الدكتور محمد رجائى محمد حسن أستاذ جراحة العظام بكلية الطب البشرى بجامعة بنها، بشكوى للدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها تفيد بوجود تلاعب فى أعمال التصحيح وبالتالى النتائج لامتحان الدكتوراه بقسم جراحة العظام – جزء ثان، وباعتبار أن الغالبية العظمى من أساتذة القسم ليس لهم أى علاقة بما يدور من لغط وشائعات حول التجاوزات التى حدثت فى هذا الشأن.

وقال الدكتور محمد رجائى، فى مذكرته المقدمة للقائم بعمل رئيس الجامعة الدكتور حسين المغربى والتى أحالها بدوره للتحقيق بكلية الحقوق بالجامعة لمعرفة ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إن بعض الأوراق كانت تحمل علامات مميزة للتعرف عليها وبالتالى يتمكن المصحح من معرفة اسم صاحب ورقة الإجابة وكذلك وجود تباين كبير بين الدرجات التى حصل عليها بعض الطلبة فى الورقتين الأساسيتين للامتحان (أمراض عظام – إصابات عظام ) والورقة الثالثة (ورقة الحالة) إذ أنه ليس من المنطقى أن الورقة الأولى والثانية اللتين تم تصحيحهما بواسطة سبعة عشر أستاذا ولم يحصل بعض الطلبة فيها على درجة النجاح (أقل من 60%) لكن هؤلاء الطلبة حصلوا على درجات قريبة من النهاية العظمى فى الورقة الثالثة (96%) وأن ورقة الحالة تم تصحيحها بواسطة أستاذ واحد والمفاجأة أن من حصلوا على (96%) قد تقدموا بشكوى إلى عميد الكلية يتضررون فيها من صعوبة الامتحان وأنه فوق مستوى الطالب المتفوق.

وأضاف رجائى فى شكواه أنه تقدم بطلب لعميد الكلية لإعادة تصحيح ورقة الحالة الخاصة بالطلبة التى يوجد تباين واضح بين درجاتهم فى ورقة الحالة والورقة الأولى والثانية بواسطة ثلاثة من أكبر أساتذة القسم، فوافقت وعرضت الأمر على القسم لتشكيل هذه اللجنة لكن القائم بأعمال القسم شكل هذه اللجنة دون العرض على مجلس القسم وكان من الضرورى أن يستبعد من هذه اللجنة من قام بالتصحيح أولا فى ورقة الحالة، ثم قام أعضاء اللجنة بمناظرة أوراق الإجابة دون إعادة الرقم السرى أو تجهيل الأوراق أى أن استكمال اللجنة لأعمال التصحيح تم على أوراق إجابة معلوم أصحابها.

وأشار، فى الشكوى، إلى حدوث أزمة مشابهة فى أحد الأقسام الإكلينيكية وأصدر رئيس الجامعة تعليمات بإعادة التصحيح بواسطة لجنة من أساتذة لهذه المادة من خارج الكلية بعد تجهيل الأوراق وعمل كود سرى جديد وتشكيل لجان خاصة للأوراق التى بها علامات تميزها.

مطالبا فى الشكوى بإبعاد المتسببين فى هذه الأزمة من أعمال الامتحانات والتصحيح مستقبلا معقبا أن عدد طلبة الدراسات العليا بقسم جراحة العظام 450 طالبا ويجب الحفاظ على المصداقية العلمية والثقة الأكاديمية بين القسم وهؤلاء الطلاب وهذا لا يتأتى ال بالشفافية الكاملة وتصحيح الأخطاء من داخل المؤسسة التعليمية.

ووجه الدكتور محمد رجائى، الشكر لرئيس الجامعة لاستجابته واحالة الشكوى للتحقيق بمعرفة المستشار القانونى لرئيس الجامعة ومن خلال لجنة من كلية الحقوق بالجامعة، مطالبا بسرعة فحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.