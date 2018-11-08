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شاهد.. متحدث الحكومة البريطانية يحاور الشباب فى جامع الأزهر

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:11 ص
شاهد.. متحدث الحكومة البريطانية يحاور الشباب فى جامع الأزهر المتحدث باسم الحكومة البريطانية إدوين صمويل
كتب هيثم سلامة
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أجرى المتحدث باسم الحكومة البريطانية إدوين صمويل، مجموعة من الحوارات مع طلاب جامعة الأزهر خلال زيارته إلى مسجد الأزهر الشريف.

ونشر إدوين صمويل، فيديو يجرى من خلاله حوارا قصيرا مع شاب يدعى إبراهيم، والذى يدرس الفنون التطبيقية فى إحدى الجامعات بالقاهرة الجديدة فى ساحة المسجد الأزهر. 

 

 

وكان قد نشر إدوين صمويل، فيديو آخر منذ يومين، خلال لقائه مع بعض الشباب خلال تواجدهم بمسجد الأزهر، وعلق قائلا:" أتت لى الفرصة خلال زيارتى لجامعة الأزهر بالقاهرة أن اتحدث مع بعض الطلاب الذين يدرسون هناك.. والتقيت بمحمد من محافظة الفيوم الذى يدرس أصول الدين والفقه".

 

 

و عبر إدوين صمويل، عن انبهاره بجمال الفن المعمارى فى جامع الأزهر الشريف، مشيرا أنه يعكس حضارة عريقة  تمتد جذورها إلى آلاف السنين.

 


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