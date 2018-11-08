شاهد.. متحدث الحكومة البريطانية يحاور الشباب فى جامع الأزهر

أجرى المتحدث باسم الحكومة البريطانية إدوين صمويل، مجموعة من الحوارات مع طلاب جامعة الأزهر خلال زيارته إلى مسجد الأزهر الشريف.
ونشر إدوين صمويل، فيديو يجرى من خلاله حوارا قصيرا مع شاب يدعى إبراهيم، والذى يدرس الفنون التطبيقية فى إحدى الجامعات بالقاهرة الجديدة فى ساحة المسجد الأزهر.
صباح الفلّ والياسمين...ما تيجوا بقى نشوف إبراهيم بيقول إيه...#مصر #القاهرة #الأزهر @AlAzhar @UKinEgypt pic.twitter.com/4MeAN0PTjL— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) ٨ نوفمبر ٢٠١٨
وكان قد نشر إدوين صمويل، فيديو آخر منذ يومين، خلال لقائه مع بعض الشباب خلال تواجدهم بمسجد الأزهر، وعلق قائلا:" أتت لى الفرصة خلال زيارتى لجامعة الأزهر بالقاهرة أن اتحدث مع بعض الطلاب الذين يدرسون هناك.. والتقيت بمحمد من محافظة الفيوم الذى يدرس أصول الدين والفقه".
رائع جدا أن ألتقي طلابا من مختلف أنحاء العالم في جامع #الأزهر الشريف @AlAzhar كمحمود فاضي من #كيرلا مثلا..هل كنتم تعلمون أن تسمية كيرلا أصلها عربي وتعني خير الله؟ #صباح_الخير #مصر #القاهرة @UKinEgypt #إسلام pic.twitter.com/jEdwnclQth— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) ٧ نوفمبر ٢٠١٨
و عبر إدوين صمويل، عن انبهاره بجمال الفن المعمارى فى جامع الأزهر الشريف، مشيرا أنه يعكس حضارة عريقة تمتد جذورها إلى آلاف السنين.
لا أجد الكلام للتعبير عن مدى إعجابي بالفن المعماري الإسلامي..أترك لكم التعليق على هذه الصور من جامع #الأزهر الشريف @AlAzhar @UKinEgypt #مصر #القاهرة pic.twitter.com/UwlvIsNAwC— Edwin Samuel (@EdwinSamuelUK) ٧ نوفمبر ٢٠١٨
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة