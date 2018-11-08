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سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية

الخميس، 08 نوفمبر 2018 03:00 م
سقوط 5 متهمين بحوزتهم حشيش وبانجو وأقراص مخدرة فى الإسماعيلية مخدرات-ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث المراكز والأقسام القبض على 5 متهمين بحوزتهم كميات من الحشيش و البانجو والأقراص المخدرة بقصد الاتجار فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

 

وكان اللواء محمد على حسين مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمد فوزى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "جمال.م.ع" 29 عاما عامل معمارى مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 200 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.د.أ" 40 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "باسل.ا.ع"19 عاما عاطل ومقيم شارع الثلاثينى بحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 100 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "احمد.خ.ا"27 عاما عاطل ومقيم المنايف بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن 2 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.ج" 38 عاما عاطل ومقيم دائرة مركز فايد بحوزته 300 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتف محمول.

 

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع،  الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


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